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Ван Леувен дал первый комментарий после назначения в Кривбасс
Обещает интересный и атакующий футбол
Фото: ФК Металіст 1925
Новый главный тренер "Кривбасса" Патрик ван Леувен прокомментировал свое назначение в криворожский клуб.
"Рад приглашению возглавить "Кривбасс". Клуб с большими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол.
У нас есть сильные игроки, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем стараться обеспечить успех "Кривбасса" в долгосрочной перспективе", - приводит слова ван Леувена пресс-служба криворожского клуба.
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Напомним, ван Леувен подписал с "Кривбассом" трехлетний контракт.
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