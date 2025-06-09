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Ван Леувен дал первый комментарий после назначения в Кривбасс

Премьер-лига

Обещает интересный и атакующий футбол

Ван Леувен дал первый комментарий после назначения в Кривбасс

Фото: ФК Металіст 1925

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Новый главный тренер "Кривбасса" Патрик ван Леувен прокомментировал свое назначение в криворожский клуб.

"Рад приглашению возглавить "Кривбасс". Клуб с большими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол.

У нас есть сильные игроки, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем стараться обеспечить успех "Кривбасса" в долгосрочной перспективе", - приводит слова ван Леувена пресс-служба криворожского клуба.

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Напомним, ван Леувен подписал с "Кривбассом" трехлетний контракт.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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