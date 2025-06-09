Ван Леувен дал первый комментарий после назначения в Кривбасс

Новый главный тренер "Кривбасса" Патрик ван Леувен прокомментировал свое назначение в криворожский клуб.

"Рад приглашению возглавить "Кривбасс". Клуб с большими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол.

У нас есть сильные игроки, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем стараться обеспечить успех "Кривбасса" в долгосрочной перспективе", - приводит слова ван Леувена пресс-служба криворожского клуба.