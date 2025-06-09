Полесье проявляет интерес к нескольким игрокам Александрии

В списке потенциальных новичков "Полесья" фигурируют четыре футболиста, которые ранее играли под руководством Руслана Ротаня в "Александрии". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, это вратарь Георгий Ермаков, полузащитник Владимир Шепелев, защитник Александр Мартынюк и хавбек Теди Цара. Ермаков уже перешел в израильский "Маккаби", а у Шепелева завершился контракт с "горожанами".

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Напомним, после завершения сезона-2024/25 Ротань покинул "Александрию" и перебрался в "Полесье".