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Полесье проявляет интерес к нескольким игрокам Александрии
Бывшие подопечные Ротаня
Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий
В списке потенциальных новичков "Полесья" фигурируют четыре футболиста, которые ранее играли под руководством Руслана Ротаня в "Александрии". Об этом сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, это вратарь Георгий Ермаков, полузащитник Владимир Шепелев, защитник Александр Мартынюк и хавбек Теди Цара. Ермаков уже перешел в израильский "Маккаби", а у Шепелева завершился контракт с "горожанами".
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Напомним, после завершения сезона-2024/25 Ротань покинул "Александрию" и перебрался в "Полесье".
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