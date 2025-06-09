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Полесье проявляет интерес к нескольким игрокам Александрии

Премьер-лига

Бывшие подопечные Ротаня

Полесье проявляет интерес к нескольким игрокам Александрии

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

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В списке потенциальных новичков "Полесья" фигурируют четыре футболиста, которые ранее играли под руководством Руслана Ротаня в "Александрии". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, это вратарь Георгий Ермаков, полузащитник Владимир Шепелев, защитник Александр Мартынюк и хавбек Теди Цара. Ермаков уже перешел в израильский "Маккаби", а у Шепелева завершился контракт с "горожанами".

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Напомним, после завершения сезона-2024/25 Ротань покинул "Александрию" и перебрался в "Полесье".

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ФК Александрия Полесье (Житомир) Владимир Шепелев Александр Мартынюк Георгий Ермаков Теди Цара
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Источник:
YouTube-канал ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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