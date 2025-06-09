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В Металлисте 1925 выбрали лучший гол сезона
Этот мяч стал ключевым на пути к возвращению в УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Металлист 1925" подвели итоги голосования болельщиков за лучший гол сезона 2024/2025.
Победителем стал бразильский легионер Ари Моура. Его мяч в ворота "Левого Берега" в первом матче плей-офф за выход в УПЛ набрал 34,00% голосов.
На втором месте — Эрмир Рашица с голом в ворота харьковского "Металлиста" (17,00%), а третью позицию занял Андрей Борячук, отличившийся в матче против "Виктории" (11,30%).
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Напомним, что "Металлист 1925" финишировал на третьем месте в чемпионской группе Первой лиги, после чего победил "Левый Берег" в поединке (1:0, 1:0) за право выступать в УПЛ.
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