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В Металлисте 1925 выбрали лучший гол сезона

Премьер-лига

Этот мяч стал ключевым на пути к возвращению в УПЛ

В Металлисте 1925 выбрали лучший гол сезона

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Металлист 1925" подвели итоги голосования болельщиков за лучший гол сезона 2024/2025.

Победителем стал бразильский легионер Ари Моура. Его мяч в ворота "Левого Берега" в первом матче плей-офф за выход в УПЛ набрал 34,00% голосов.

На втором месте — Эрмир Рашица с голом в ворота харьковского "Металлиста" (17,00%), а третью позицию занял Андрей Борячук, отличившийся в матче против "Виктории" (11,30%).

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Напомним, что "Металлист 1925" финишировал на третьем месте в чемпионской группе Первой лиги, после чего победил "Левый Берег" в поединке (1:0, 1:0) за право выступать в УПЛ.

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Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков) Ари Моура Эрмир Рашица
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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