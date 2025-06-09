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ЛНЗ близок к покупке экс-игрока Динамо – Источник

Премьер-лига

Кузык может продолжить карьеру в другом клубе УПЛ

ЛНЗ близок к покупке экс-игрока Динамо – Источник

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

ЛНЗ близок к покупке украинского футболиста, сообщает журналист Игорь Бурбас. Согласно его данным, черкасский клуб достиг договоренности о переходе хавбека.

Сумма трансфера и срок соглашения пока остаются неизвестными.

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Кузык - воспитанник киевского "Динамо", но за первую команду киевлян так и не сыграл. Выступал в аренде за "Черноморец", "Колос" и "Львов".

В августе 2023 года он присоединился к "Кривбассу". В сезоне 2024/25 он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Кривбасс (Кривой Рог) ЛНЗ (Черкассы) Денис Кузык
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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olegirkovskiy (Dnepr)
09.06.2025 в 13:21
Да команду почти полностью разваливают, видимо и Твердохлеба продадут...
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Комментарии 1
avatar
olegirkovskiy (Dnepr)
09.06.2025 в 13:21
Да команду почти полностью разваливают, видимо и Твердохлеба продадут...
Ответить
0
0

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