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ЛНЗ близок к покупке экс-игрока Динамо – Источник
Кузык может продолжить карьеру в другом клубе УПЛ
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.
ЛНЗ близок к покупке украинского футболиста, сообщает журналист Игорь Бурбас. Согласно его данным, черкасский клуб достиг договоренности о переходе хавбека.
Сумма трансфера и срок соглашения пока остаются неизвестными.
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Кузык - воспитанник киевского "Динамо", но за первую команду киевлян так и не сыграл. Выступал в аренде за "Черноморец", "Колос" и "Львов".
В августе 2023 года он присоединился к "Кривбассу". В сезоне 2024/25 он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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