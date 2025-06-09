ЛНЗ близок к покупке экс-игрока Динамо – Источник

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

ЛНЗ близок к покупке украинского футболиста, сообщает журналист Игорь Бурбас. Согласно его данным, черкасский клуб достиг договоренности о переходе хавбека.

Сумма трансфера и срок соглашения пока остаются неизвестными.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Кузык - воспитанник киевского "Динамо", но за первую команду киевлян так и не сыграл. Выступал в аренде за "Черноморец", "Колос" и "Львов".

В августе 2023 года он присоединился к "Кривбассу". В сезоне 2024/25 он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.