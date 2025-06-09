Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии

"Александрия" по-прежнему остается без главного тренера после перехода Руслана Ротаня в "Полесье".

Вопрос с новым наставником должен решиться в ближайшие дни, утверждает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский. Основным кандидатом называют нынешнего коуча "Зари" Младена Бартуловича — в случае его ухода из луганского клуба.

Однако отмечается, что он не единственный фаворит на должность тренера "горожан". В шорт-листе "Александрии" присутствуют как украинские, так и иностранные специалисты.

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Ранее сообщалось, что "Полесье" проявляет интерес к нескольким игрокам "Александрии".