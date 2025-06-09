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Верес согласовывает спарринги и ведет переговоры с новичками

Премьер-лига

Команда вернется к тренировкам 23 июня

Верес согласовывает спарринги и ведет переговоры с новичками

Фото: НК Верес

Новина українською

Футболисты "Вереса" 23 июня начнут подготовку к новому сезону и уже 28-го сыграют первый спарринг – с тернопольской "Нивой", сообщает Sport.ua.

5 июля ровенчане будут принимать в контрольном матче "Колос". Соперник в третьем спарринге, который запланирован на 12 июля, еще уточняется.

Заключительные поединки подопечные Олега Шандрука проведут в гостях: 19 июля – с "Оболонью" и 26 – с "Рухом".

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Пока неизвестно, кто точно покинет "Верес", ведь у всех игроков действующие контракты. С тремя потенциальными новичками ведутся переговоры.

По информации источника, ожидается, что после серьезной травмы в конце июня вернется в строй камерунский легионер Самюэль Нонго.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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