Определена символическая сборная УПЛ сезона-2024/25

Украинская Премьер-Лига продолжает отмечать героев сезона 2024/25 и составила символическую сборную всего чемпионата — на основе сборных туров, которые формировались вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ.

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После каждого тура участники составляли свою символическую сборную, по итогам голосования формировалась команда тура с запасными, а в конце сезона на основе общего подсчёта анкет и рейтингов по позициям была сформирована звездная команда чемпионата УПЛ 2024/25.

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Кроме этого, был составлен символический список из 33 футболистов, которые в течение сезона 2024/25 набрали наибольшее количество баллов. В течение сезона баллы получили 28 вратарей, 122 защитника, 82 центральных полузащитника, 59 вингеров и 34 нападающих.

Лучший показатель по суммарному количеству баллов имеет Владислав Ванат ("Динамо") — 241. В топ-5 также вошли Георгий Судаков ("Шахтер") — 219, Артем Бондаренко ("Шахтер") — 187, Алексей Паламарчук ("Ингулец") — 172, Алексей Гуцуляк ("Полесье") — 161.

Топ-3 тренеры сезона по сумме баллов, набранных в течение 30 туров: Руслан Ротань ("Александрия"), Владислав Лупашко ("Карпаты"), Александр Шовковский ("Динамо").