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Ворскла подтвердил уход Максимова с поста главного тренера
Финализируются детали расторжения контракта
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов покинет тренерский мостик команды. Пресс-служба полтавского клуба подтверждает слова специалиста, озвученные в недавнем комментарии.
В настоящий момент агент тренера согласовывает детали завершения действующего контракта.
Напомним, ранее Максимов сказал следующее:
"Я точно не останусь. Я не выполнил свою задачу. Хотел бы попросить прощения у болельщиков за то, что произошло. Мы вылетели очень обидно, и так не должно было быть .."
Добавим, что Максимов возглавил "Ворсклу" в октябре 2024 года. Для 56-летнего украинского тренера это был уже второй приход в полтавский клуб - ранее он работал с командой с 2019 по 2022 год.
Также напомним, что по итогам сезона-2024/25 "Ворскла" заняла 13-е место в УПЛ и в переходных матчах уступила по пенальти представителю Первой лиги - "Кудровке".
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