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Ворскла подтвердил уход Максимова с поста главного тренера

Премьер-лига

Финализируются детали расторжения контракта

Ворскла подтвердил уход Максимова с поста главного тренера

Фото: ФК Ворскла

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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов покинет тренерский мостик команды. Пресс-служба полтавского клуба подтверждает слова специалиста, озвученные в недавнем комментарии.

В настоящий момент агент тренера согласовывает детали завершения действующего контракта.

Напомним, ранее Максимов сказал следующее:

"Я точно не останусь. Я не выполнил свою задачу. Хотел бы попросить прощения у болельщиков за то, что произошло. Мы вылетели очень обидно, и так не должно было быть .."

Добавим, что Максимов возглавил "Ворсклу" в октябре 2024 года. Для 56-летнего украинского тренера это был уже второй приход в полтавский клуб - ранее он работал с командой с 2019 по 2022 год.

Также напомним, что по итогам сезона-2024/25 "Ворскла" заняла 13-е место в УПЛ и в переходных матчах уступила по пенальти представителю Первой лиги - "Кудровке".

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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