Форвард ЛНЗ сменит клуб: источник сообщил, где он продолжит карьеру

Камерунский нападающий ЛНЗ Молло Бесала в ближайшее время должен сменить клубную прописку, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

Новый тренерский штаб Виталия Пономарева не очень заинтересован в его перспективах на следующий сезон, ведь планирует задействовать на его позиции в основном арендованного у "Полесья" вингера Бени Макуана.

По информации источника, камерунца хочет арендовать молдавский "Шериф". Речь идет о годовой аренде до конца сезона с возможностью выкупа. В то же время отмечается, что интерес к Бесале проявляли и другие клубы.

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21-летний форвард присоединился к ЛНЗ в январе 2024 года. За это время он провел 38 матчей в составе черкасского клуба, забил один гол и отдал три ассиста.