Карпаты заплатят за двух бразильцев более 2 млн долларов

" Карпаты " вышли на финишную прямую в переговорах по выкупу контрактов двух бразильцев, которые играли за львовян на правах аренды.

Так, по данным ТаТаТоке, львовский клуб в сумме заплатит более двух миллионов долларов – 700 тысяч за Бруниньо "Атлетико" Минейро и 1,5 млн – за Жана Педросо "Куритибе".

Также отмечается, что "зелено-белые" уже также оформили переход универсала "Руха" Ярсолава Карабина, который присоединится к "зелено-белым" на первом зимнем сборе.

Вполне вероятно, что "Карпатам" нужно будет летом искать и голкипера, так как по Кемкину и Кинарейкину в львовский клуб может прийти предложения.

Напомним, что "Карпаты" завершили сезон на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ.