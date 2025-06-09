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Карпаты заплатят за двух бразильцев более 2 млн долларов
Переговоры вышли на финишную прямую
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
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Так, по данным ТаТаТоке, львовский клуб в сумме заплатит более двух миллионов долларов – 700 тысяч за Бруниньо "Атлетико" Минейро и 1,5 млн – за Жана Педросо "Куритибе".
Также отмечается, что "зелено-белые" уже также оформили переход универсала "Руха" Ярсолава Карабина, который присоединится к "зелено-белым" на первом зимнем сборе.
Вполне вероятно, что "Карпатам" нужно будет летом искать и голкипера, так как по Кемкину и Кинарейкину в львовский клуб может прийти предложения.
Напомним, что "Карпаты" завершили сезон на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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