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ЛНЗ подписал хавбека Руха и голкипера-рекордсмена Ингульца, - СМИ

Премьер-лига

ЛНЗ проводит активную трансферную кампанию

ЛНЗ подписал хавбека Руха и голкипера-рекордсмена Ингульца, - СМИ

Фото — Ю. Юр’єв

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ЛНЗ оформил подписание двух первых летних новичков.

Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб оформил трансферы полузащитника "Руха" Артура Рябова и голкипера "Ингульца" Алексея Паламарчука.

Интересно, что Паламарчук, контракт которого с "Ингульцом" был рассчитан еще на полгода, достался ЛНЗ бесплатно – игрок смог договориться с президентом своего клуба о досрочном разрыве соглашения.

Также отмечается, что черкасский клуб заинтересован в подписании и голкипера "Руха" Дмитрия Ледвия, но тут есть один нюанс. После подписания Паламарчука в команде будет перебор с голкиперами, и Ледвия клуб будет торговать только в том случае, если сможет продать Евгения Кучеренко.

Напомним, что этим летом ЛНЗ покинул главный тренер Роман Григорчук, а на его место уже пришел Виталий Пономарев, который 5 лет провел в системе как раз "Руха".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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