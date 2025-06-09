ЛНЗ подписал хавбека Руха и голкипера-рекордсмена Ингульца, - СМИ

ЛНЗ оформил подписание двух первых летних новичков.

Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб оформил трансферы полузащитника "Руха" Артура Рябова и голкипера "Ингульца" Алексея Паламарчука.

Интересно, что Паламарчук, контракт которого с "Ингульцом" был рассчитан еще на полгода, достался ЛНЗ бесплатно – игрок смог договориться с президентом своего клуба о досрочном разрыве соглашения.

Также отмечается, что черкасский клуб заинтересован в подписании и голкипера "Руха" Дмитрия Ледвия, но тут есть один нюанс. После подписания Паламарчука в команде будет перебор с голкиперами, и Ледвия клуб будет торговать только в том случае, если сможет продать Евгения Кучеренко.

Напомним, что этим летом ЛНЗ покинул главный тренер Роман Григорчук, а на его место уже пришел Виталий Пономарев, который 5 лет провел в системе как раз "Руха".