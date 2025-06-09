Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ подписал хавбека Руха и голкипера-рекордсмена Ингульца, - СМИ
ЛНЗ проводит активную трансферную кампанию
Фото — Ю. Юр’єв
Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб оформил трансферы полузащитника "Руха" Артура Рябова и голкипера "Ингульца" Алексея Паламарчука.
Интересно, что Паламарчук, контракт которого с "Ингульцом" был рассчитан еще на полгода, достался ЛНЗ бесплатно – игрок смог договориться с президентом своего клуба о досрочном разрыве соглашения.
Также отмечается, что черкасский клуб заинтересован в подписании и голкипера "Руха" Дмитрия Ледвия, но тут есть один нюанс. После подписания Паламарчука в команде будет перебор с голкиперами, и Ледвия клуб будет торговать только в том случае, если сможет продать Евгения Кучеренко.
Напомним, что этим летом ЛНЗ покинул главный тренер Роман Григорчук, а на его место уже пришел Виталий Пономарев, который 5 лет провел в системе как раз "Руха".
Популярное сейчас
- Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии
- Источник сообщил, будет ли Вернидуб в Металлисте 1925
- Португалия выиграла Лигу наций, Италия уволила Спаллетти, бойкот Левандовского. Главные новости за 8 июня
- Шахтер может заработать на почти не игравшем за него защитнике около миллиона евро
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании