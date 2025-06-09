Новый тренер Кривбасса планирует усиление: Новые футболисты, которые сделают команду сильнее

Новый главный тренер "Кривбасса" Патрик ван Леувен дал свое первое интервью на своей новой должности.

О планах в новой команде

– Я хочу, чтобы моя новая команда играла в хороший, атакующий футбол. Для меня всегда было ключевым интегрировать молодых футболистов в профессиональные команды и давать им шанс. Говорил с президентом и генеральным директором Клуба. Планируется усиление – новые футболисты, которые сделают команду сильнее.

О возможностях "Кривбасса"

– У "Кривбасса" хорошая инфраструктура. Это отличная возможность для игроков прогрессировать и добиваться больших успехов. В прошлом сезоне "Кривбасс" играл в еврокубках – это показывает, что у украинских команд есть потенциал.

О Кривом Роге и футболе

– Кривой Рог – самый длинный город в Украине. Сейчас знаю, что это город, откуда многие воины, которые сейчас защищают Украину, чтобы остальная страна могла жить и развиваться. Для меня футбол – это командная игра. Не один футболист, а 11 на поле и 11 на скамейке запасных. Мы должны работать вместе – это коллективная работа.