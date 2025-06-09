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Новый тренер Кривбасса планирует усиление: Новые футболисты, которые сделают команду сильнее
fckryvbas.com
Новый главный тренер "Кривбасса" Патрик ван Леувен дал свое первое интервью на своей новой должности.
О планах в новой команде
– Я хочу, чтобы моя новая команда играла в хороший, атакующий футбол. Для меня всегда было ключевым интегрировать молодых футболистов в профессиональные команды и давать им шанс. Говорил с президентом и генеральным директором Клуба. Планируется усиление – новые футболисты, которые сделают команду сильнее.
О возможностях "Кривбасса"
– У "Кривбасса" хорошая инфраструктура. Это отличная возможность для игроков прогрессировать и добиваться больших успехов. В прошлом сезоне "Кривбасс" играл в еврокубках – это показывает, что у украинских команд есть потенциал.
О Кривом Роге и футболе
– Кривой Рог – самый длинный город в Украине. Сейчас знаю, что это город, откуда многие воины, которые сейчас защищают Украину, чтобы остальная страна могла жить и развиваться. Для меня футбол – это командная игра. Не один футболист, а 11 на поле и 11 на скамейке запасных. Мы должны работать вместе – это коллективная работа.
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