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Первак на днях покинет Левый Берег. Клуб уже нашел ему замену
Команда вылетела из УПЛ
fclb.com.ua
Главный тренер "
По данным источника, место Первака займет Андрей Гаврюшов, который хорошо себя зарекомендовал в ряде молодежных команд разных украинских клубов, а сейчас является коучем "Левого Берега" U-19.
Также отмечается, что решение по отставке Первака было принято раньше, еще до того, как команда вылетела из УПЛ.
Напомним, что "Левый Берег" занял в регулярном сезоне УПЛ 14-е место, но вылетел из элиты после стыковых матчей с "Металлистом 1925".
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