Первак на днях покинет Левый Берег. Клуб уже нашел ему замену

Главный тренер " Левого Берега " Виталий Первак уже в ближайшие дни покинет киевскую команду. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, место Первака займет Андрей Гаврюшов, который хорошо себя зарекомендовал в ряде молодежных команд разных украинских клубов, а сейчас является коучем "Левого Берега" U-19.

Также отмечается, что решение по отставке Первака было принято раньше, еще до того, как команда вылетела из УПЛ.

Напомним, что "Левый Берег" занял в регулярном сезоне УПЛ 14-е место, но вылетел из элиты после стыковых матчей с "Металлистом 1925".