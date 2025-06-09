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Первак на днях покинет Левый Берег. Клуб уже нашел ему замену

Премьер-лига

Команда вылетела из УПЛ

Первак на днях покинет Левый Берег. Клуб уже нашел ему замену

fclb.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак уже в ближайшие дни покинет киевскую команду. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, место Первака займет Андрей Гаврюшов, который хорошо себя зарекомендовал в ряде молодежных команд разных украинских клубов, а сейчас является коучем "Левого Берега" U-19.

Также отмечается, что решение по отставке Первака было принято раньше, еще до того, как команда вылетела из УПЛ.

Напомним, что "Левый Берег" занял в регулярном сезоне УПЛ 14-е место, но вылетел из элиты после стыковых матчей с "Металлистом 1925".

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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