Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи сохраняет интерес к Судаковы, но переговоры пока на паузе
Все дело в тренере неаполитанцев
Фото: ФК Шахтар
"Наполи" сохраняет интерес к хавбеку "
По данным источника – все дело в тренере неаполитанцев Антонио Конте, которого хотел подписать "Ювентус". Впрочем, сейчас "Наполи" готовит новый контракт для коуча на улучшенных условиях, и он должен остаться в клубе.
В случае, если контракт, в итоге, будет продлен, клуб выйдет на трансферный рынок и, в тмо числе, вернется к Судакову, чтобы готовить команду на следующий сезон уже под Конте.
Напомним, что в минувшем сезоне Судаков сыграл за "Шахтер" 37 матчей, забил 15 голов и отдал 6 ассистов.
Популярное сейчас
- Лавров заявил, что РФ будет продолжать "СВО" против Украины, но готова к "дипломатическим мерам"
- Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии
- Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс
- Источник сообщил, будет ли Вернидуб в Металлисте 1925
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной