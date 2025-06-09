Наполи сохраняет интерес к Судаковы, но переговоры пока на паузе

"Наполи" сохраняет интерес к хавбеку " Шахтера " Георгию Судакову, но пока что переговоры по игроку поставлены на паузу. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По данным источника – все дело в тренере неаполитанцев Антонио Конте, которого хотел подписать "Ювентус". Впрочем, сейчас "Наполи" готовит новый контракт для коуча на улучшенных условиях, и он должен остаться в клубе.

В случае, если контракт, в итоге, будет продлен, клуб выйдет на трансферный рынок и, в тмо числе, вернется к Судакову, чтобы готовить команду на следующий сезон уже под Конте.

Напомним, что в минувшем сезоне Судаков сыграл за "Шахтер" 37 матчей, забил 15 голов и отдал 6 ассистов.