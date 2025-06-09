Кривбасс попрощался с защитником, который последние два года боролся с тяжелой болезнью

" Кривбасс " объявил о завершении сотрудничестве с 27-летним защитником Владимиром Якимцом, который провел в криворожской команде три года.

Защитник присоединился к криворожской команде в августе 2022 года и с тех пор сыграл 19 матчей, отличившись одним ассистом.

Как сообщают в клубе, последние два сезона Якимец вел тяжелую борьбу с серьезной болезнью, которая, к сожалению, не позволила ему вернуться к полноценной футбольной форме.

"Спасибо за сотрудничество, за месяцы терпения, силы духа и жажды к возвращению на поле.

Желаем тебе не опускать рук, находить новые пути к мечтам и оставаться примером несокрушимости – как для футболистов, так и для болельщиков.

Твоя история – часть истории "Кривбасса". Верим в тебя", — говорится в заявлении клуба.