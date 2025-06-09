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Кривбасс попрощался с защитником, который последние два года боролся с тяжелой болезнью
Владимир Якимец покинул криворожский клуб
fckryvbas.com
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Защитник присоединился к криворожской команде в августе 2022 года и с тех пор сыграл 19 матчей, отличившись одним ассистом.
Как сообщают в клубе, последние два сезона Якимец вел тяжелую борьбу с серьезной болезнью, которая, к сожалению, не позволила ему вернуться к полноценной футбольной форме.
"Спасибо за сотрудничество, за месяцы терпения, силы духа и жажды к возвращению на поле.
Желаем тебе не опускать рук, находить новые пути к мечтам и оставаться примером несокрушимости – как для футболистов, так и для болельщиков.
Твоя история – часть истории "Кривбасса". Верим в тебя", — говорится в заявлении клуба.
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