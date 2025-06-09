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"Переговоры любят тишину", - иностранный тренер может возглавить Металлист 1925

Премьер-лига
Обновлено

Олег Дулуб тонко намекнул на переговоры с харьковским клубом

"Переговоры любят тишину", - иностранный тренер может возглавить Металлист 1925

metalist1925.com

Новина українською

Белорусский тренер Олег Дулуб, который хорошо известен по работе с украинскими клубами, высказался о возможной работе в "Металлисте 1925", о чем ранее писали СМИ.

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– Недавно появилась информация, что вы можете возглавить "Металлист 1925"?

– Здесь простое правило: переговоры любят тишину. Будет контракт – все узнают по факту.

Напомним, что "Металлист 1925" уволил Патрика ван Леувена, но команда через переходные матчи все-таки смогла пробиться в УПЛ.

В последнее время 59-летний Дулуб участвует в роли эксперта канала УПЛ ТВ, делясь мнением о событиях в текущем чемпионате Украины.

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Олег Дулуб Металлист 1925 (Харьков)
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Опубликовал: Михаил Черныш
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