"Переговоры любят тишину", - иностранный тренер может возглавить Металлист 1925

Белорусский тренер Олег Дулуб, который хорошо известен по работе с украинскими клубами, высказался о возможной работе в "Металлисте 1925", о чем ранее писали СМИ.

– Недавно появилась информация, что вы можете возглавить "Металлист 1925"? – Здесь простое правило: переговоры любят тишину. Будет контракт – все узнают по факту.

Напомним, что "Металлист 1925" уволил Патрика ван Леувена, но команда через переходные матчи все-таки смогла пробиться в УПЛ.

В последнее время 59-летний Дулуб участвует в роли эксперта канала УПЛ ТВ, делясь мнением о событиях в текущем чемпионате Украины.