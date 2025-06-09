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"Переговоры любят тишину", - иностранный тренер может возглавить Металлист 1925
Олег Дулуб тонко намекнул на переговоры с харьковским клубом
metalist1925.com
Белорусский тренер Олег Дулуб, который хорошо известен по работе с украинскими клубами, высказался о возможной работе в "Металлисте 1925", о чем ранее писали СМИ.
– Недавно появилась информация, что вы можете возглавить "Металлист 1925"?
– Здесь простое правило: переговоры любят тишину. Будет контракт – все узнают по факту.
Напомним, что "Металлист 1925" уволил Патрика ван Леувена, но команда через переходные матчи все-таки смогла пробиться в УПЛ.
В последнее время 59-летний Дулуб участвует в роли эксперта канала УПЛ ТВ, делясь мнением о событиях в текущем чемпионате Украины.
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