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Александрия предлагала украинскому специалисту пост главного тренера - он ответил отказом

Премьер-лига

Владимир Езерский когда-то входил в тренерский штаб Руслана Ротаня

Александрия предлагала украинскому специалисту пост главного тренера - он ответил отказом

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" предлагала украинскому специалисту Владимиру Езерскому принять команду после ухода Руслана Ротаня, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Езерский в 2023 году входил в тренерский штаб Ротаня в "Александрии", и поэтому клуб сделал такое предложение.

Впрочем, по данным источника, тренер ответил отказом на данное предложение.

На данный момент клуб продолжает поиски тренеров, и сейчас среди кандидатов Владимир Шаран и Желкьо Любенович.

Напомним, что сейчас Езерский работает ассистентом в сборной Украины U-19/U-20, а также одним из тренеров в штабе "Карпат".

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Владимир Езерский ФК Александрия
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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