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Александрия предлагала украинскому специалисту пост главного тренера - он ответил отказом
Владимир Езерский когда-то входил в тренерский штаб Руслана Ротаня
Фото: ФК Олександрія
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Езерский в 2023 году входил в тренерский штаб Ротаня в "Александрии", и поэтому клуб сделал такое предложение.
Впрочем, по данным источника, тренер ответил отказом на данное предложение.
На данный момент клуб продолжает поиски тренеров, и сейчас среди кандидатов Владимир Шаран и Желкьо Любенович.
Напомним, что сейчас Езерский работает ассистентом в сборной Украины U-19/U-20, а также одним из тренеров в штабе "Карпат".
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