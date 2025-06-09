Александрия предлагала украинскому специалисту пост главного тренера - он ответил отказом

" Александрия " предлагала украинскому специалисту Владимиру Езерскому принять команду после ухода Руслана Ротаня, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Езерский в 2023 году входил в тренерский штаб Ротаня в "Александрии", и поэтому клуб сделал такое предложение.

Впрочем, по данным источника, тренер ответил отказом на данное предложение.

На данный момент клуб продолжает поиски тренеров, и сейчас среди кандидатов Владимир Шаран и Желкьо Любенович.

Напомним, что сейчас Езерский работает ассистентом в сборной Украины U-19/U-20, а также одним из тренеров в штабе "Карпат".