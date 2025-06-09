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Лужный: Я долго был капитаном Динамо, пока из Москвы не пришел Калитвинцев. Он был любимцем Григория Суркиса

Премьер-лига
Обновлено
Лужный: Я долго был капитаном Динамо, пока из Москвы не пришел Калитвинцев. Он был любимцем Григория Суркиса

fcdynamo.com

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Известный в прошлом защитник и капитан "Динамо" Олег Лужный в своей книге "Без компромиссов. Честная история нашего футбола" рассказал, как Юрий Калитвинцев стал капитаном киевской команды.

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"Я долго выполнял функции капитана, пока из Москвы в клуб не пришел Юрий Калитвинцев. Все знали, что это креатура руководства. Он был любимцем президента Григория Суркиса. Представьте себе, человек в команде первый сезон. Закрытое голосование. И вдруг именно новичок набирает больше голосов, чем я. Было очень непонятно и неприятно.

За подсчет отвечал главный тренер Николай Павлов. Формат – закрытый, нам объявили только результат. Я уверен, что там не все было чисто. Футболисты подходили ко мне и выражали удивление из-за такого результата.

Однако когда Лобановский снова вернулся в "Динамо", капитанскую повязку вернул мне сразу. Собственным решением. Он знал, кто ему нужен в этой роли. Хотя Калитвинцев и в дальнейшем был в команде", – рассказал Лужный.

Напомним, что Юрий Калитвинцев выступал за "Динамо" в 1995-98 годах.

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Олег Лужный Юрий Калитвинцев Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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