Лужный: Я долго был капитаном Динамо, пока из Москвы не пришел Калитвинцев. Он был любимцем Григория Суркиса

Известный в прошлом защитник и капитан "Динамо" Олег Лужный в своей книге "Без компромиссов. Честная история нашего футбола" рассказал, как Юрий Калитвинцев стал капитаном киевской команды.

"Я долго выполнял функции капитана, пока из Москвы в клуб не пришел Юрий Калитвинцев. Все знали, что это креатура руководства. Он был любимцем президента Григория Суркиса. Представьте себе, человек в команде первый сезон. Закрытое голосование. И вдруг именно новичок набирает больше голосов, чем я. Было очень непонятно и неприятно.

За подсчет отвечал главный тренер Николай Павлов. Формат – закрытый, нам объявили только результат. Я уверен, что там не все было чисто. Футболисты подходили ко мне и выражали удивление из-за такого результата.

Однако когда Лобановский снова вернулся в "Динамо", капитанскую повязку вернул мне сразу. Собственным решением. Он знал, кто ему нужен в этой роли. Хотя Калитвинцев и в дальнейшем был в команде", – рассказал Лужный.