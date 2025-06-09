Пертурбации продолжаются. ЛНЗ попрощался с тренером команды U-19

Черкасский ЛНЗ объявил, что главный тренер команды U-19 Артем Чорний больше не будет возглавлять команду.

Тем не менее, отмечается, что 35-летний й специалист продолжит работу в структуре академии клуба, работая с другой возрастной категорией.

Чорний возглавил ЛНЗ U-19 летом прошлого года. До этого он работал тренером черкасской команды U-15, а также в николаевском "Васте".

Под его руководством команда завершила сезон на последней (16-й) позиции в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу U-19.