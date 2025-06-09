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Пертурбации продолжаются. ЛНЗ попрощался с тренером команды U-19
Артем Чорний больше не будет возглавлять ЛНЗ U-19
instagram.com/fclnz_academy
Черкасский
Тем не менее, отмечается, что 35-летний й специалист продолжит работу в структуре академии клуба, работая с другой возрастной категорией.
Чорний возглавил ЛНЗ U-19 летом прошлого года. До этого он работал тренером черкасской команды U-15, а также в николаевском "Васте".
Под его руководством команда завершила сезон на последней (16-й) позиции в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу U-19.
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