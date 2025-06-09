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Пертурбации продолжаются. ЛНЗ попрощался с тренером команды U-19

Премьер-лига
Обновлено

Артем Чорний больше не будет возглавлять ЛНЗ U-19

Пертурбации продолжаются. ЛНЗ попрощался с тренером команды U-19

instagram.com/fclnz_academy

Новина українською

Черкасский ЛНЗ объявил, что главный тренер команды U-19 Артем Чорний больше не будет возглавлять команду.

Тем не менее, отмечается, что 35-летний й специалист продолжит работу в структуре академии клуба, работая с другой возрастной категорией.

Чорний возглавил ЛНЗ U-19 летом прошлого года. До этого он работал тренером черкасской команды U-15, а также в николаевском "Васте".

Под его руководством команда завершила сезон на последней (16-й) позиции в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу U-19.

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ЛНЗ (Черкассы)
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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qwerty33 (Kyiv)
09.06.2025 в 22:50
Черкаська комедія, колунада продовжується Каюка собака буде тренувати?
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Комментарии 1
qwerty33 (Kyiv)
09.06.2025 в 22:50
Черкаська комедія, колунада продовжується Каюка собака буде тренувати?
Ответить
0
0

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