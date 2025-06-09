Динамо возобновило интерес к вингеру из чемпионата Азербайджана

" Динамо " возобновило интерес к гвинейскому вингеру азербайджанской "Зиры" Салифу Сума, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, Сума есть в шорт-листе киевлян на летнее трансферное окно.

Напомним, что об интересе киевского клуба писали ив зимнее трансферное окно, но тогда цену в 1 млн евро "Динамо" посчитало завышенной.

Напомним, что Салифу выступает за "Зиру" с августа 2023 года после перехода из "Гавра". Контракт 21-летнего гвинейца действует до 30 июня 2027-го, портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн 200 тысяч евро.

В этом сезоне футболист в 41 матче за клуб отметился 12 голами и 7 ассистами.