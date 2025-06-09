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Динамо возобновило интерес к вингеру из чемпионата Азербайджана
Салифу Сума снова на горизонте
Фото з відкритих джерел
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По данным источника, Сума есть в шорт-листе киевлян на летнее трансферное окно.
Напомним, что об интересе киевского клуба писали ив зимнее трансферное окно, но тогда цену в 1 млн евро "Динамо" посчитало завышенной.
Напомним, что Салифу выступает за "Зиру" с августа 2023 года после перехода из "Гавра". Контракт 21-летнего гвинейца действует до 30 июня 2027-го, портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн 200 тысяч евро.
В этом сезоне футболист в 41 матче за клуб отметился 12 голами и 7 ассистами.
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