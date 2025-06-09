Два зарубежных клуба претендуют на защитника Шахтера

Два зарубежных клуба проявляют интерес к 22-летнему защитнику " Шахтера " Ставу Лемкин, который минувший сезон провел в аренде в израильском "Маккаби" Тель-Авив.

По информации израильского портала One, "Маккаби" хотел бы выкупить контракт игрока, но переговоры идут тяжело из-за цены, которую выставил "Шахтер" - 1,8 миллиона евро.

Также защитником интересуется клуб MLS "Колорадо Рэпидз", который имеет лучшие финансовые условия и может заплатить требуемую сумму.

Поэтому, как пишет источник, переезд Лемкина в Америку на данный момент является более вероятным развитием событий.

Ну и отметим, что в этом сезоне Лемкин сыграл за "Маккаби" 28 матчей и отдал 1 результативную передачу.