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Два зарубежных клуба претендуют на защитника Шахтера

Премьер-лига

Став Лемкин может окончательно покинуть Шахтер

Два зарубежных клуба претендуют на защитника Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Два зарубежных клуба проявляют интерес к 22-летнему защитнику "Шахтера" Ставу Лемкин, который минувший сезон провел в аренде в израильском "Маккаби" Тель-Авив.

По информации израильского портала One, "Маккаби" хотел бы выкупить контракт игрока, но переговоры идут тяжело из-за цены, которую выставил "Шахтер" - 1,8 миллиона евро.

Также защитником интересуется клуб MLS "Колорадо Рэпидз", который имеет лучшие финансовые условия и может заплатить требуемую сумму.

Поэтому, как пишет источник, переезд Лемкина в Америку на данный момент является более вероятным развитием событий.

Ну и отметим, что в этом сезоне Лемкин сыграл за "Маккаби" 28 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк) Колорадо Рэпидз (США) Став Лемкин
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Источник:
ONE
Опубликовал: Михаил Черныш
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