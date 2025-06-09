Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два зарубежных клуба претендуют на защитника Шахтера
Став Лемкин может окончательно покинуть Шахтер
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Два зарубежных клуба проявляют интерес к 22-летнему защитнику "
По информации израильского портала One, "Маккаби" хотел бы выкупить контракт игрока, но переговоры идут тяжело из-за цены, которую выставил "Шахтер" - 1,8 миллиона евро.
Также защитником интересуется клуб MLS "Колорадо Рэпидз", который имеет лучшие финансовые условия и может заплатить требуемую сумму.
Поэтому, как пишет источник, переезд Лемкина в Америку на данный момент является более вероятным развитием событий.
Ну и отметим, что в этом сезоне Лемкин сыграл за "Маккаби" 28 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- Лавров заявил, что РФ будет продолжать "СВО" против Украины, но готова к "дипломатическим мерам"
- Хаби Алонсо готов распрощаться с тремя игроками Реала
- Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии
- Источник сообщил, будет ли Вернидуб в Металлисте 1925
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ