Кудровка в очередной раз определилась с домашним стадионом в УПЛ

"Кудровка", которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, определилась (в очередной раз сменила решение) по домашнему стадиону в УПЛ.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, руководство клуба рассматривало стадион "Авангард" в Ровно, затем – "Славутич Арену" в Запорожье (тут якобы были даже поданы документы в УАФ), но в конце концов, остановило свой выбор на "Оболонь-Арене" в Киеве. Якобы документы по последнему стадиону также уже были официально отправлены в Ассоциацию.

Напомним, что именно на "Оболони" "Кудровка" проводила свой домашний стыковой матч с "Ворской", что и стало, в конце концов, причиной решения клуба.