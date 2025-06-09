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Кудровка в очередной раз определилась с домашним стадионом в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Будут играть в Киеве

Кудровка в очередной раз определилась с домашним стадионом в УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Кудровка", которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, определилась (в очередной раз сменила решение) по домашнему стадиону в УПЛ.

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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, руководство клуба рассматривало стадион "Авангард" в Ровно, затем – "Славутич Арену" в Запорожье (тут якобы были даже поданы документы в УАФ), но в конце концов, остановило свой выбор на "Оболонь-Арене" в Киеве. Якобы документы по последнему стадиону также уже были официально отправлены в Ассоциацию.

Напомним, что именно на "Оболони" "Кудровка" проводила свой домашний стыковой матч с "Ворской", что и стало, в конце концов, причиной решения клуба.

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Оболонь-Арена ФК Кудровка
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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