Лужный: Думаю, после работы с Лобановским Суркисы приобрели уверенность в том, что якобы очень глубоко разбираются в футболе

Известный в прошлом защитник и капитан " Динамо " Олег Лужный в своей книге "Без компромиссов. Честная история нашего футбола" рассказал, как бывший тренер киевлян Валерий Лобановский однажды сделал замечание Игорю Суркису относительно его комментариев о матче дублеров.

"Игорь Суркис старался быть ближе к Мэтру во время матчей, сборов, тренировок – тоже было интересно слушать замечания Васильевича, что тот думает о различных ситуациях. Думаю, после работы с Лобановским Суркисы приобрели уверенность в том, что якобы очень глубоко разбираются в футболе, что секретов для них в этой игре больше нет. Кто может им что-то возразить, если они работали с Мэтром?

Как-то на матче дублеров руководство было рядом с Васильевичем. Игорь Суркис на эмоциях сказал: "Надо этого футболиста менять, а выпускать другого!" Лобановский несколько таких заявлений пропустил, а потом спокойно заметил: "А что я здесь делаю, если мы уже имеем главного тренера?" Это была осторожненькая шутка, но одновременно и намек на то, чтобы каждый занимался своими делами", – рассказал Лужный.