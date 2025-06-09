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Лужный: Думаю, после работы с Лобановским Суркисы приобрели уверенность в том, что якобы очень глубоко разбираются в футболе

Премьер-лига
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Интересные воспоминания экс-капитана Динамо

Лужный: Думаю, после работы с Лобановским Суркисы приобрели уверенность в том, что якобы очень глубоко разбираются в футболе

фото из свободных источников

Новина українською

Известный в прошлом защитник и капитан "Динамо" Олег Лужный в своей книге "Без компромиссов. Честная история нашего футбола" рассказал, как бывший тренер киевлян Валерий Лобановский однажды сделал замечание Игорю Суркису относительно его комментариев о матче дублеров.

"Игорь Суркис старался быть ближе к Мэтру во время матчей, сборов, тренировок – тоже было интересно слушать замечания Васильевича, что тот думает о различных ситуациях. Думаю, после работы с Лобановским Суркисы приобрели уверенность в том, что якобы очень глубоко разбираются в футболе, что секретов для них в этой игре больше нет. Кто может им что-то возразить, если они работали с Мэтром?

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Как-то на матче дублеров руководство было рядом с Васильевичем. Игорь Суркис на эмоциях сказал: "Надо этого футболиста менять, а выпускать другого!" Лобановский несколько таких заявлений пропустил, а потом спокойно заметил: "А что я здесь делаю, если мы уже имеем главного тренера?" Это была осторожненькая шутка, но одновременно и намек на то, чтобы каждый занимался своими делами", – рассказал Лужный.

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Игорь Суркис Олег Лужный Григорий Суркис Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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