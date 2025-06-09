Известны шесть из семи спарринг-партнеров Колоса в межсезонье

" Колос " определился с планами на летнее межсезонье. Как сообщает Sport.ua, футболисты выйдут из отпуска 20 июня, а 24-го начнут первый этап сборов, который пройдет в Ковлевке.

По имеющейся информации, ковалевцы проведут в межсезонье семь контрольных матчей, и с 6 спарринг-партнерами они уже определились.

Это "Виктория", "Верес", "Левый Берег", "Полтава", "Эпицентр" и ЛНЗ.

Главный тренер Руслан Костышин собирается пересмотреть в июле всех футболистов "Колоса", которые играли за другие клубы на правах аренды, и определиться, кто из них сможет помочь в следующем чемпионате УПЛ.

Также в планах клуба летом усилиться 4-5 новичками.

Ну и напомним, что минувший сезон "Колос" завершил на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.