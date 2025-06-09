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Известны шесть из семи спарринг-партнеров Колоса в межсезонье
Команда выйдет из отпуска 20 июня
Фото: ФК Колос
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По имеющейся информации, ковалевцы проведут в межсезонье семь контрольных матчей, и с 6 спарринг-партнерами они уже определились.
Это "Виктория", "Верес", "Левый Берег", "Полтава", "Эпицентр" и ЛНЗ.
Главный тренер Руслан Костышин собирается пересмотреть в июле всех футболистов "Колоса", которые играли за другие клубы на правах аренды, и определиться, кто из них сможет помочь в следующем чемпионате УПЛ.
Также в планах клуба летом усилиться 4-5 новичками.
Ну и напомним, что минувший сезон "Колос" завершил на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.
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