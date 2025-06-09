Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не родственники. Колос работает над подписанием очередного Красничи
Больше Красничи - хороший и разных
фото из свободных источников
"
Как сообщает ТаТоТаке, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, однако у ковалевцев есть и конкуренты в борьбе за игрока – это несколько румынских клубов.
Албин Красничи – не родственник, а просто однофамилец Илира Красничи, который выступает за "Колос" с лета 2024 года.
Согласно данным Transfermarkt, контракт Албина Красничи с "Приштиной" истекает 30 июня этого года, то есть он может достаться "Колосу" бесплатно.
В минувшем сезоне футболист провел за "Приштину" 33 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.
Популярное сейчас
- Ворскла может отказаться от участия в Первой лиге
- Хаби Алонсо готов распрощаться с тремя игроками Реала
- Россияне захватили еще один населенный пункт в направлении Днепропетровской области – DeepState
- Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
Комментарии 1