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Не родственники. Колос работает над подписанием очередного Красничи

Премьер-лига
Обновлено

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Не родственники. Колос работает над подписанием очередного Красничи

фото из свободных источников

Новина українською

"Колос" работает над трансфером 24-летнего центрхава Албина Красничи, который играет за косовскую "Приштину".

Как сообщает ТаТоТаке, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, однако у ковалевцев есть и конкуренты в борьбе за игрока – это несколько румынских клубов.

Албин Красничи – не родственник, а просто однофамилец Илира Красничи, который выступает за "Колос" с лета 2024 года.

Согласно данным Transfermarkt, контракт Албина Красничи с "Приштиной" истекает 30 июня этого года, то есть он может достаться "Колосу" бесплатно.

В минувшем сезоне футболист провел за "Приштину" 33 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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qwerty33 (Kyiv)
09.06.2025 в 22:49
Черкаська комедія, колунада продовжується Каюка собака буде тренувати?
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Комментарии 1
qwerty33 (Kyiv)
09.06.2025 в 22:49
Черкаська комедія, колунада продовжується Каюка собака буде тренувати?
Ответить
0
0

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