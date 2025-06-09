Не родственники. Колос работает над подписанием очередного Красничи

" Колос " работает над трансфером 24-летнего центрхава Албина Красничи, который играет за косовскую "Приштину".

Как сообщает ТаТоТаке, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, однако у ковалевцев есть и конкуренты в борьбе за игрока – это несколько румынских клубов.

Албин Красничи – не родственник, а просто однофамилец Илира Красничи, который выступает за "Колос" с лета 2024 года.

Согласно данным Transfermarkt, контракт Албина Красничи с "Приштиной" истекает 30 июня этого года, то есть он может достаться "Колосу" бесплатно.

В минувшем сезоне футболист провел за "Приштину" 33 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.