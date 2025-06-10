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Клищук: Есть разные варианты продолжения карьеры

Премьер-лига

Экс-вратарь "Кривбасса" - о дальнейших планах

Клищук: Есть разные варианты продолжения карьеры

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Бывший вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук поделился мыслями относительно своего будущего.

"Как мы знаем, у каждой истории есть свое начало и свой конец. В настоящее время наша история с "Кривбассом" подошла к концу. Но я очень благодарен "Кривбассу" за все эти 3 года, которые у нас были. Это были хорошие 3 года. Эту бронзу нашу я не забуду.

Есть разные варианты продолжения [карьеры], которые мне передавали мои представители. Сейчас будем выбирать тот вариант, который позволит мне бороться за самые высокие места", - сказал Клищук.

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В сезоне-2024/25 Клищук провел 29 матчей за "Кривбасс" во всех турнирах, в которых пропустил 29 мячей. Еще в 10 поединках он отстоял на ноль.

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Андрей Клищук
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Источник:
ЦЕНТР ФУТБОЛЬНИХ НОВИН
Опубликовал: Алина Ерофеева
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