Шахтер проводит голосование за лучшего игрока сезона

"Шахтер" в социальных сетях проводит голосование за лучшего игрока команды в сезоне-2024/25.

Претендентами на награду являются футболисты "оранжево-черных", которые становились победителями ежемесячных опросов: это защитник Николай Матвиенко (август), полузащитники Артем Бондаренко (сентябрь) и Георгий Судаков (октябрь, май), голкипер Дмитрий Ризнык (ноябрь), вингер Кевин (март, апрель).

Матвиенко в прошлом сезоне провел 33 матча (3 гола, 3 ассиста), Бондаренко сыграл в 41 из 42 поединков команды (12 голов, 8 ассистов), Судаков принял участие в 37 играх (15 голов, 6 ассистов), Ризнык отыграл 36 матчей (16 игр без пропущенных мячей), Кевин - 35 поединков (9 голов, 4 ассиста).

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Голосование продлится в течение недели, а имя победителя будет объявлено после 13 июня.