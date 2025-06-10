  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер проводит голосование за лучшего игрока сезона

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер проводит голосование за лучшего игрока сезона

Премьер-лига

На награду претендуют пять футболистов

Шахтер проводит голосование за лучшего игрока сезона

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" в социальных сетях проводит голосование за лучшего игрока команды в сезоне-2024/25.

Претендентами на награду являются футболисты "оранжево-черных", которые становились победителями ежемесячных опросов: это защитник Николай Матвиенко (август), полузащитники Артем Бондаренко (сентябрь) и Георгий Судаков (октябрь, май), голкипер Дмитрий Ризнык (ноябрь), вингер Кевин (март, апрель).

Матвиенко в прошлом сезоне провел 33 матча (3 гола, 3 ассиста), Бондаренко сыграл в 41 из 42 поединков команды (12 голов, 8 ассистов), Судаков принял участие в 37 играх (15 голов, 6 ассистов), Ризнык отыграл 36 матчей (16 игр без пропущенных мячей), Кевин - 35 поединков (9 голов, 4 ассиста).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Голосование продлится в течение недели, а имя победителя будет объявлено после 13 июня.

По теме
yellow-arrow
Болельщики определили лучший матч Кривбасса в сезоне 2024/25
yellow-arrow
Спортдир Руха: В клубе с пониманием отнеслись к новому вызову Пономарева
yellow-arrow
Легенда Шахтера получил тренерскую лицензию категории A
Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Дмитрий Ризнык Артем Бондаренко Георгий Судаков Кевин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости