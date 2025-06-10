ЛНЗ отправил форварда в клуб из Молдовы

Камерунский нападающий Молло Бессала продолжит карьеру в “Шерифе”.

Как сообщает пресс-служба “фиолетовых”, камерунец будет защищать цвета молдавского клуба на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один год.

Ранее СМИ писали, что “Шериф” будет иметь право выкупа футболиста.

Также была информация, что новый тренерский штаб Виталия Пономарева не заинтересован в услугах 21-летнего форварда.

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Напомним, Бессала присоединился к ЛНЗ в январе 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 26 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.