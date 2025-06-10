Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
“Никогда не думал, что этот день настанет”. Экс-легионер Динамо завершил карьеру
В возрасте 38 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Португалии Виторину Антунеш объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет.
Португалец хорошо известен в Украине благодаря выступлениям за киевское "Динамо" в период с 2015 по 2018 год, где провёл 79 матчей (5 голов, 2 ассиста). В составе столичного клуба он дважды выигрывал чемпионат Украины и по разу – Кубок и Суперкубок страны.
После того как он покинул Украину, он выступал за испанский "Хетафе" и португальский "Спортинг". Последним его клубом был португальский "Пасуш де Ферейра".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Да, это правда... Я никогда не думал, что этот день настанет. Прошло 23 года моих трудов как профессионала, 23 года самоотверженности, усилий, стойкости, но также радости, достижений и знаний, которые я возьму с собой на всю оставшуюся жизнь!
Я прощаюсь с полем как игрок, но я уверен, что поле будет моим будущим, и с теми же амбициями я смогу достичь своей цели! Все, что мне осталось сделать, это поблагодарить все клубы, за которые я играл, всех игроков, тренеров и персонал, с которыми мне довелось работать. Одной благодарности никогда не будет достаточно; вы всегда будете в моем сердце!
Болельщикам клубов, которые я представлял, большое спасибо за всю поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении многих лет. Болельщикам соперников, я извиняюсь, если я был груб или подл раз или два, но знайте, что я очень уважаю вас всех за всю вашу преданность своим клубам, и без вас футбол был бы не таким!"
И последнее, и самое главное, спасибо моей семье, маме, отцу, дядям, бабушкам и дедушкам, но особенно моим детям и супруге. Ты была воином, настоящей женщиной с оружием в руках, которая поддерживала меня в самые темные моменты моей карьеры, которая всегда была рядом в самые сложные моменты, которая воспитывала наших детей практически одна в мое отсутствие и никогда не позволяла мне срываться, ты была и всегда будешь моим капитаном, примером для подражания и любовью всей моей жизни!
Спасибо футболу за все, что мне дал, я знаю, что у игры еще много чего припасено для меня! Это никогда не будет прощанием, потому до скорой встречи! Виторину Антунеш", – написал Антунеш на своей странице в Instagram.
Популярное сейчас
- Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Сделка согласована. Клуб Забарного нашёл замену звёздному защитнику, - Романо
- Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
Комментарии 1