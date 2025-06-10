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Стали известны детали трансфера хавбека Кривбасса в ЛНЗ

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Стали известны детали трансфера хавбека Кривбасса в ЛНЗ

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык перейдет в ЛНЗ.

Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб завершил трансфер футболиста из криворожского клуба. Контракт подписан сроком на три года.

Согласно данным источника, сумма сделки составляет около 600-700 тысяч.

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Кузык - воспитанник киевского "Динамо", но за первую команду киевлян так и не сыграл. Выступал в аренде за "Черноморец", "Колос" и "Львов".

В августе 2023 года он присоединился к "Кривбассу". В сезоне 2024/25 он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Кривбасс (Кривой Рог) ЛНЗ (Черкассы) Денис Кузык
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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