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Стали известны детали трансфера хавбека Кривбасса в ЛНЗ
Футболист сменит клубную прописку
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык перейдет в ЛНЗ.
Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб завершил трансфер футболиста из криворожского клуба. Контракт подписан сроком на три года.
Согласно данным источника, сумма сделки составляет около 600-700 тысяч.
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Кузык - воспитанник киевского "Динамо", но за первую команду киевлян так и не сыграл. Выступал в аренде за "Черноморец", "Колос" и "Львов".
В августе 2023 года он присоединился к "Кривбассу". В сезоне 2024/25 он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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