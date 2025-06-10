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Шахтер продаст своего игрока в клуб МЛС: известно, сколько заработают горняки

Премьер-лига

Израильтянин покинет донецкий клуб

Шахтер продаст своего игрока в клуб МЛС: известно, сколько заработают горняки

shakhtar.com

Новина українською

22-летний защитник "Шахтера" Став Лемкин продолжит карьеру в МЛС.

Американский клуб "Колорадо Рэпидз" завершает сделку по подписанию израильтянина, сообщает GiveMeSport. По информации источника, "горняки" получат за своего игрока 1,6 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что донецкий клуб требовал за легионера 1,8 миллиона евро.

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Напомним, Лемкин перешел в "Шахтер" из тель-авивского "Хапоэля" летом 2023-го года за 850 тысяч евро, но отыграл за украинский клуб лишь пять матчей.

Прошлый сезон он провел на правах аренды за "Маккаби" Тель-Авив (28 матчей, 1 результативная передача). Израильский клуб имел приоритетное право на выкуп Лемкина, однако не воспользовался им, поскольку хотел договориться о снижении цены.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Алина Ерофеева
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