Назван лучший игрок сезона в Александрии - им интересуются в Европе

"Александрия" подвела итоги голосования за лучшего игрока сезона-2024/25.

В финальном опросе болельщикам предлагали выбрать из трех кандидатов. В результате победу одержал вингер Хуан Безерра, который набрал 40% голосов. На втором месте расположился голкипер Георгий Ермаков (38%), а замкнул тройку нападающий Теди Цара (22%).

22-летний бразилец оформил 6 забитых мячей и 3 голевые передачи в 26 матчах (24 матча в УПЛ и 2 в Кубке Украины), был лидером по дриблингу в УПЛ и в европейских рейтингах, а также поражал зрителей своей скоростью и техникой.

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Ранее была информация, что Безерра попал в сферу интересов "Ференцвароша" и "Олимпиакоса".