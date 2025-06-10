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После трех сезонов. Кривбасс попрощался с клубным вратарем
Он стал частью фанатского сердца Кривбасса
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" попрощался с клубным вратарем Андреем Клищуком.
Клуб написал прощальный текст в котором оценил вратаря, его игру и пожелал удачи в новом этапе карьеры.
"Это были годы ярких сейвов, решающих моментов, настоящей футбольной преданности и искренней любви к Клубу.
Он стал не просто игроком, а частью фанатского сердца "Кривбасса".
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Андрей, спасибо за каждый сейв, каждый матч, каждый момент на поле и вне его. Ты навсегда остаешься частью нашей истории.
Удачи в новом этапе карьеры! Мы всегда будем держать за тебя кулаки", - написал клуб.
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Андрей Клищук провел 65 матчей за криворожскую команду. На его счету 60 пропущенных голов и 26 матчей проведенных "на ноль".
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