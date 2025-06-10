После трех сезонов. Кривбасс попрощался с клубным вратарем

"Кривбасс" попрощался с клубным вратарем Андреем Клищуком.

Клуб написал прощальный текст в котором оценил вратаря, его игру и пожелал удачи в новом этапе карьеры.

"Это были годы ярких сейвов, решающих моментов, настоящей футбольной преданности и искренней любви к Клубу.

Он стал не просто игроком, а частью фанатского сердца "Кривбасса".

Бронзовый призер УПЛ

Дебютант на евроарене

Фанат красно-белых цветов

Как хорошее вино - с годами только лучше

Андрей, спасибо за каждый сейв, каждый матч, каждый момент на поле и вне его. Ты навсегда остаешься частью нашей истории.

Удачи в новом этапе карьеры! Мы всегда будем держать за тебя кулаки", - написал клуб.