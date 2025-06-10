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После трех сезонов. Кривбасс попрощался с клубным вратарем

Премьер-лига
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Он стал частью фанатского сердца Кривбасса

После трех сезонов. Кривбасс попрощался с клубным вратарем

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" попрощался с клубным вратарем Андреем Клищуком.

Клуб написал прощальный текст в котором оценил вратаря, его игру и пожелал удачи в новом этапе карьеры.

"Это были годы ярких сейвов, решающих моментов, настоящей футбольной преданности и искренней любви к Клубу.

Он стал не просто игроком, а частью фанатского сердца "Кривбасса".

  • Бронзовый призер УПЛ
  • Дебютант на евроарене
  • Фанат красно-белых цветов
  • Как хорошее вино - с годами только лучше

Андрей, спасибо за каждый сейв, каждый матч, каждый момент на поле и вне его. Ты навсегда остаешься частью нашей истории.

Удачи в новом этапе карьеры! Мы всегда будем держать за тебя кулаки", - написал клуб.

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Андрей Клищук провел 65 матчей за криворожскую команду. На его счету 60 пропущенных голов и 26 матчей проведенных "на ноль".

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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