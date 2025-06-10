Премьер-лига
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Включительно с лучшим бомбардиром. Три игрока могут уйти от новичка УПЛ
Буде сложнее
Фото: ФК Епіцентр
"Эпицентр" не намерен проводить летом активную трансферную кампанию.
Тем не менее, под угрозой ухода из стана новичка украинской Премьер-лиги сразу три футболиста:
- Степан Григоращук – ранее центрбеком интересовалась "Александрия".
- Иван Бендера – вингер может пополнить состав "Вереса".
- Даниил Кравчук – форвард находится в шаге от перехода в польскую "Корону Кельце".
По итогам сезона 2024/25 Кравчук стал лучшим бомбардиром Первой лиги, отличившись 13 забитыми мячами.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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