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Включительно с лучшим бомбардиром. Три игрока могут уйти от новичка УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Буде сложнее

Включительно с лучшим бомбардиром. Три игрока могут уйти от новичка УПЛ

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

"Эпицентр" не намерен проводить летом активную трансферную кампанию.

Тем не менее, под угрозой ухода из стана новичка украинской Премьер-лиги сразу три футболиста:

  • Степан Григоращук – ранее центрбеком интересовалась "Александрия".
  • Иван Бендера – вингер может пополнить состав "Вереса".
  • Даниил Кравчук – форвард находится в шаге от перехода в польскую "Корону Кельце".

По итогам сезона 2024/25 Кравчук стал лучшим бомбардиром Первой лиги, отличившись 13 забитыми мячами.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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