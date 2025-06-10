Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Идет путем Днепра". Максимов спрогнозировал будущее Ворсклы
Печальное сравнение
dynamo.kiev.ua
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказался о будущем полтавского клуба.
- Юрий Вильевич, хотели бы узнать, на каком свете вы и футболисты находитесь - в прессе мало информации о команде.
- Я вам сам конкретного ответа дать не могу. Сейчас моим вопросом занимается агент. Футболисты также не знают, что делать. Судьба команды зависит от одного человека - президента клуба.
- То есть после завершения сезона у вас не было встречи с руководством?
- Нет. После последнего матча я уехал. Неопределенность не только у меня. Все в клубе, тренерский штаб, футболисты, сотрудники «Ворсклы», имеют большую задолженность по зарплате.
- Большая - это какая?
- У кого как. Мне задолжали за три месяца, кому-то должны за пять, есть и такие, как Мякушко, перед которыми клуб должен зарплату за шесть-семь месяцев. И, что обидно, никто ничего не знает: когда закроют долги, как будут решаться эти вопросы, что будет с командой.
Долги накапливались давно. Еще когда я пришел, то узнал, что игрокам и остальным ограниченно выплачивали еще при Скрипнике, который тренировал "Ворсклу" два года назад.
- Говорите, не знаете, что будет с командой. Что это значит?
- Ситуация очень странная: в клубе никто ничего не знает. Нечто похожее происходило в "Днепре-1" перед его исчезновением.
- То есть команда может не заявиться на Первую лигу?
- Я не могу сказать, что будет с клубом. Там никто ничего не знает, все ждут решения президента Константина Жеваго. Можем только гадать. Но если проводить аналогии, то ситуация похожа на ту, что была перед исчезновением "Днепра-1".
- Если предположить, что Константин Жеваго закроет долги перед вами, футболистами и так далее. Могли бы остаться в Полтаве?
- Для начала надо знать, какие планы у владельца относительно команды и ее задач на будущее, кто из футболистов остается, ведь из-за запрета трансферов нам придется обходиться ограниченным кругом футболистов. Но я в это слабо верю. Обидно, но "Ворскла" идет по пути "Днепра", - сказал Максимов.
Напомним, "Днепр-1" прекратил существование в 2024 году.
Ранее "Ворскла"
Популярное сейчас
- ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион
- Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Лужный: Думаю, после работы с Лобановским Суркисы приобрели уверенность в том, что якобы очень глубоко разбираются в футболе
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле
Комментарии 1