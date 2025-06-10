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"Идет путем Днепра". Максимов спрогнозировал будущее Ворсклы

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"Идет путем Днепра". Максимов спрогнозировал будущее Ворсклы

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказался о будущем полтавского клуба.

- Юрий Вильевич, хотели бы узнать, на каком свете вы и футболисты находитесь - в прессе мало информации о команде.

- Я вам сам конкретного ответа дать не могу. Сейчас моим вопросом занимается агент. Футболисты также не знают, что делать. Судьба команды зависит от одного человека - президента клуба.

- То есть после завершения сезона у вас не было встречи с руководством?

- Нет. После последнего матча я уехал. Неопределенность не только у меня. Все в клубе, тренерский штаб, футболисты, сотрудники «Ворсклы», имеют большую задолженность по зарплате.

- Большая - это какая?

- У кого как. Мне задолжали за три месяца, кому-то должны за пять, есть и такие, как Мякушко, перед которыми клуб должен зарплату за шесть-семь месяцев. И, что обидно, никто ничего не знает: когда закроют долги, как будут решаться эти вопросы, что будет с командой.

Долги накапливались давно. Еще когда я пришел, то узнал, что игрокам и остальным ограниченно выплачивали еще при Скрипнике, который тренировал "Ворсклу" два года назад.

- Говорите, не знаете, что будет с командой. Что это значит?

- Ситуация очень странная: в клубе никто ничего не знает. Нечто похожее происходило в "Днепре-1" перед его исчезновением.

- То есть команда может не заявиться на Первую лигу?

- Я не могу сказать, что будет с клубом. Там никто ничего не знает, все ждут решения президента Константина Жеваго. Можем только гадать. Но если проводить аналогии, то ситуация похожа на ту, что была перед исчезновением "Днепра-1".

- Если предположить, что Константин Жеваго закроет долги перед вами, футболистами и так далее. Могли бы остаться в Полтаве?

- Для начала надо знать, какие планы у владельца относительно команды и ее задач на будущее, кто из футболистов остается, ведь из-за запрета трансферов нам придется обходиться ограниченным кругом футболистов. Но я в это слабо верю. Обидно, но "Ворскла" идет по пути "Днепра", - сказал Максимов.

Напомним, "Днепр-1" прекратил существование в 2024 году.

Ранее "Ворскла" подтвердила уход Максимова с должности наставника команды.

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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
10.06.2025 в 16:42
Та забудьте за ту Ворсклу.Для чого йому гроші викидати.Проще закрити лавочку.
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
10.06.2025 в 16:42
Та забудьте за ту Ворсклу.Для чого йому гроші викидати.Проще закрити лавочку.
Ответить
0
0

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