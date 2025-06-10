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Хавбек Зари: У мены такая позиция - все желтые карточки я заслужил, буду исправляться
Кирилл Дришлюк подвел итоги сезона
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "
"Каким был прошлый чемпионат для "Зари"? Я считаю, что, конечно, не такими результатами, к которым мы готовились перед этим чемпионатом. Мы не выполнили те задачи, которые перед нами ставили. Можно играть лучше, и не только для меня – для всей нашей команды. Надо себя улучшать и буду это пытаться делать дальше.
Тренеры перед каждой игрой и перед каждой тренировкой говорят, что ты должен себя проявлять. И у всех будет шанс проявить себя в игре, поэтому нужно работать на тренировке, доказывать, и уже потом тренер решает, кого ставить.
Большинство матчей в карьере сыграл именно за "Зарю"? Ну конечно это положительный момент, мне очень приятно, что тренер мне доверяет. Я стараюсь выходить на каждую тренировку, на каждую игру настроен. Поэтому для меня это только положительные моменты. Надеюсь в дальнейшем будет еще лучше.
Получил больше всего желтых карточек среди всех игроков "Зари" в этом сезоне? У меня такая позиция, нужно всегда вступать в борьбу. Считаю, что в некоторых моментах можно было играть чище. В некоторых моментах, все-таки возможно эмоции, но считаю, что все желтые карточки я заслужил. Я посмотрел после игры. Буду исправляться.
Добавило ли уверенности продление контракта с "Зарей"? Конечно. Я доволен, что клуб и я пришли к одному целому. Большое спасибо президенту команды, большое спасибо руководству, что они во мне верят и доверяют, и захотели продлить со мной контракт. Поэтому мы договорились, и я очень рад защищать цвета луганской "Зари", - сказал Дришлюк.
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