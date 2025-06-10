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Киевский клуб УПЛ летом сосредоточится на подписании свободных агентов

Премьер-лига
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С деньгами - не густо

Киевский клуб УПЛ летом сосредоточится на подписании свободных агентов

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Оболонь" определилась с трансферными планами на летнее трансферное окно.

После ухода главного тренера Сергея Шищенко, клуб летом не планирует тратить на новых игроков и сосредоточится на подписании свободных агентов. В первую очередь внимание будет акцентироваться на тех игроках, которые по итогам сезона 2024/25 вылетели в Первую лигу.

На данный момент "Оболонь" заинтересована в услугах двух игроков "Левого Берега" - опорного хавбека Клима Приходько и нападающего Дмитрия Шастала. У первого заканчивается контракт в июне, а в случае со вторым ситуация несколько сложнее, так как он имеет действующий контракт.

Также "Оболонь" продолжает мониторить представителей "Ворсклы", которая также вылетела из УПЛ.

Напомним, что "Оболонь" завершила минувший сезон на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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