Левый Берег определился с новым тренером и заявит команду во Вторую лигу

"Левый Берег", который недавно отправил в отставку главного тренера Виталия Первака, уже определился с новым наставником. В ближайшие дни будет объявлено о назначении Андрея Гаврюшова, который в прошлом сезоне возглавлял молодежный состав (U-19).

Что касается Первака, то , его судьба в "Левом Берегу" определится после встречи с руководством ЛБ – возможно, он останется в структуре клуба.

Как известно, уже покинули команду игроки Владислав Войцеховский, Клим Приходько, Владислав Шаповал . Также не будут продлены контракты с Иваном и Николаем Когутами, Вадимом Сташкивым.

Чтобы сохранить молодежный состав в "Левом Берегу" решили заявить вторую клубную команду во Вторую лигу. Ее возглавит Александр Ломко, который ранее был одним из тренеров перволигового ФК "ЮКСА".

Напомним, что "Левый Берег" по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах "Металлисту 1925".