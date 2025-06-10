У Ваната самый большой прирост, игроки Шахтера в основном теряют. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

После завершения сезона в УПЛ авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков нашего чемпионата.

Изменения коснулись свыше 400 игроков Лиги. Наибольшая положительная динамика в рыночных показателях отмечаются у игроков киевского "Динамо" и "Александрии", тогда как шесть из десяти самых подешевевших игроков составляют представители "Шахтёра".

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Наиболее подорожал форварда "Динамо" Владислав Ванат. Его стоимость выросла на 4 миллиона евро, достигнув отметки в 15 миллионов.

Вторым по динамике роста стал молодой защитник киевлян Тарас Михавко, чья стоимость увеличилась на два миллиона, составив 5 миллионов евро.

Ну а наиболее потеряли в цене два защитника "Шахтера". На 2 млн снизился ценник на Юхима Коноплю (с 7 до 5 млн евро) и Николая Матвиенко (с 18 до 16 млн).

Несмотря на эти изменения, самым дорогим футболистом украинской Премьер-лиги по-прежнему остается атакующий полузащитник "горняков" Георгий Судаков с ценником в 32 миллиона евро.

10 самых дорогих игроков УПЛ по версии Transfermarkt: