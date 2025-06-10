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У Ваната самый большой прирост, игроки Шахтера в основном теряют. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Премьер-лига

Но Судаков остается на вершине

У Ваната самый большой прирост, игроки Шахтера в основном теряют. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

fcdynamo.com

Новина українською

После завершения сезона в УПЛ авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков нашего чемпионата.

Изменения коснулись свыше 400 игроков Лиги. Наибольшая положительная динамика в рыночных показателях отмечаются у игроков киевского "Динамо" и "Александрии", тогда как шесть из десяти самых подешевевших игроков составляют представители "Шахтёра".

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Наиболее подорожал форварда "Динамо" Владислав Ванат. Его стоимость выросла на 4 миллиона евро, достигнув отметки в 15 миллионов.

Вторым по динамике роста стал молодой защитник киевлян Тарас Михавко, чья стоимость увеличилась на два миллиона, составив 5 миллионов евро.

Ну а наиболее потеряли в цене два защитника "Шахтера". На 2 млн снизился ценник на Юхима Коноплю (с 7 до 5 млн евро) и Николая Матвиенко (с 18 до 16 млн).

Несмотря на эти изменения, самым дорогим футболистом украинской Премьер-лиги по-прежнему остается атакующий полузащитник "горняков" Георгий Судаков с ценником в 32 миллиона евро.

10 самых дорогих игроков УПЛ по версии Transfermarkt:

  1. Георгий Судаков ("Шахтер", 32 млн евро +0)
  2. Николай Матвиенко ("Шахтер", 16 млн евро –2 млн.)
  3. Владислав Ванат ("Динамо", 15 млн евро +4 млн.)
  4. Владимир Бражко ("Динамо", 12 млн евро +0)
  5. Кевин ("Шахтер, " 12 млн евро +0)
  6. Николай Шапаренко ("Динамо, " 10 млн евро -1 млн)
  7. Кауан Элиас ("Шахтер", 11 млн евро – 1 млн)
  8. Артём Бондаренко ("Шахтер", 10 млн евро +0)
  9. Марлон Гомес ("Шахтер", 10 млн евро +0)
  10. Алиссон ("Шахтер", 9 млн евро +1 млн)
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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Николай Шапаренко Артем Бондаренко Георгий Судаков Владимир Бражко Владислав Ванат Кевин Марлон Гомес Кауан Элиас Алиссон Сантана
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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