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У Ваната самый большой прирост, игроки Шахтера в основном теряют. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Но Судаков остается на вершине
fcdynamo.com
После завершения сезона в
Изменения коснулись свыше 400 игроков Лиги. Наибольшая положительная динамика в рыночных показателях отмечаются у игроков киевского "Динамо" и "Александрии", тогда как шесть из десяти самых подешевевших игроков составляют представители "Шахтёра".
Наиболее подорожал форварда "Динамо" Владислав Ванат. Его стоимость выросла на 4 миллиона евро, достигнув отметки в 15 миллионов.
Вторым по динамике роста стал молодой защитник киевлян Тарас Михавко, чья стоимость увеличилась на два миллиона, составив 5 миллионов евро.
Ну а наиболее потеряли в цене два защитника "Шахтера". На 2 млн снизился ценник на Юхима Коноплю (с 7 до 5 млн евро) и Николая Матвиенко (с 18 до 16 млн).
Несмотря на эти изменения, самым дорогим футболистом украинской Премьер-лиги по-прежнему остается атакующий полузащитник "горняков" Георгий Судаков с ценником в 32 миллиона евро.
10 самых дорогих игроков УПЛ по версии Transfermarkt:
- Георгий Судаков ("Шахтер", 32 млн евро +0)
- Николай Матвиенко ("Шахтер", 16 млн евро –2 млн.)
- Владислав Ванат ("Динамо", 15 млн евро +4 млн.)
- Владимир Бражко ("Динамо", 12 млн евро +0)
- Кевин ("Шахтер, " 12 млн евро +0)
- Николай Шапаренко ("Динамо, " 10 млн евро -1 млн)
- Кауан Элиас ("Шахтер", 11 млн евро – 1 млн)
- Артём Бондаренко ("Шахтер", 10 млн евро +0)
- Марлон Гомес ("Шахтер", 10 млн евро +0)
- Алиссон ("Шахтер", 9 млн евро +1 млн)
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