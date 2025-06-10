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Судаков: Шахтер сейчас – это не золотая клетка. Клуб реально готов общаться и продавать

Премьер-лига
Обновлено

"Насколько сильно я хочу перейти в другую команду, настолько же сильно я не хочу переходить" (с)

Судаков: Шахтер сейчас – это не золотая клетка. Клуб реально готов общаться и продавать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков порассуждал о своем возможном переходе в европейские клубы.

– Эмблема "Шахтера" – что это сейчас для тебя?

– Могу сказать одно: насколько сильно я хочу перейти в другую команду, настолько же сильно я не хочу переходить.

Потому что это моя вторая семья, команда, атмосфера, которая там есть, и просто даже уровень менеджмента в клубе – думаю, это даже на более высоком уровне, чем в Европе.

– У людей, которые тебя не знают, создается впечатление, что ты просто хочешь уйти. Но ты хочешь уйти для своей карьеры дальше, это не значит, что ты не любишь "Шахтер" и не хочешь там играть.

– Это ведь не так. Я просто хочу развиваться, хочу попробовать свои силы в Европе. Тем более, когда есть предложение.

– "Шахтер" сейчас – это не золотая клетка?

– Сейчас – нет. Клуб готов реально продавать и готов общаться.

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Источник:
Youtube-канал Ready to Fight | RTF UA
Опубликовал: Михаил Черныш
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