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Шахтер в минувшем сезоне УПЛ одержал наибольшее количество крупных побед
На втором место - Динамо, на третьем - "Карпаты"
shakhtar.com
В сезоне УПЛ 2024/24 36 матчей завершились с перевесом одной из команд в три и более мяча (23 в пользу хозяев, 13 – гостей).
Наибольшее количество побед с крупным счетом 4-й год подряд, а всего в рекордный 17-й раз в истории одержал "
6 крупных викторий отпраздновало "Динамо" (по 3 – дома и в гостях), 4 - "Карпаты" (все – в родных стенах).
Ни разу не выиграли с преимуществом в три мяча "Заря", ЛНЗ, "Оболонь" и "Черноморец".
Наибольшее количество крупных поражений потерпели "Оболонь" – 6, "Ингулец" – 5, "Левый берег" и "Черноморец" – по 4. А ни одного разгрома не испытали, как и в предыдущем чемпионате, "Динамо", Рух" и "Шахтер", а также "Колос".
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