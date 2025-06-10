Шахтер в минувшем сезоне УПЛ одержал наибольшее количество крупных побед

В сезоне УПЛ 2024/24 36 матчей завершились с перевесом одной из команд в три и более мяча (23 в пользу хозяев, 13 – гостей).

Наибольшее количество побед с крупным счетом 4-й год подряд, а всего в рекордный 17-й раз в истории одержал " Шахтер " – 10. Шесть разгромов, больше, чем кто-либо, "горняки" нанесли соперникам на своем поле, и четыре, также больше всех, – в гостях.

6 крупных викторий отпраздновало "Динамо" (по 3 – дома и в гостях), 4 - "Карпаты" (все – в родных стенах).

Ни разу не выиграли с преимуществом в три мяча "Заря", ЛНЗ, "Оболонь" и "Черноморец".

Наибольшее количество крупных поражений потерпели "Оболонь" – 6, "Ингулец" – 5, "Левый берег" и "Черноморец" – по 4. А ни одного разгрома не испытали, как и в предыдущем чемпионате, "Динамо", Рух" и "Шахтер", а также "Колос".