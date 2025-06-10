Судаков: Я уверен на 100 процентов, что по качеству футболистов Шахтер – самый сильный в УПЛ

Лидер и хавбек "Шахтера" Георгий Судаков высказался по поводу выступления коман ды в этом сезоне в УПЛ, "горняки" заняли третье место.

"Я уверен на 100 процентов, что по качеству наших футболистов "Шахтер" – самый сильный в чемпионате. У нас молодая команда и не хватает этой концентрации и ответственности в первую очередь.

Многие иностранные футболисты приехали, и они немного, мне кажется, еще не до конца понимают, куда они попали. Потому что вся ответственность, насколько нам важен этот чемпионат – для украинцев в первую очередь.

Конечно, третье место – провал. Мы дважды стали чемпионами, когда играл все игры. Конечно, Третье место – это не о "Шахтере" и не обо мне", – сказал Судаков.