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Судаков: Я уверен на 100 процентов, что по качеству футболистов Шахтер – самый сильный в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Георгий подвел итоги сезона для горняков

Судаков: Я уверен на 100 процентов, что по качеству футболистов Шахтер – самый сильный в УПЛ

shakhtar.com

Новина українською

Лидер и хавбек "Шахтера" Георгий Судаков высказался по поводу выступления коман ды в этом сезоне в УПЛ, "горняки" заняли третье место.

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"Я уверен на 100 процентов, что по качеству наших футболистов "Шахтер" – самый сильный в чемпионате. У нас молодая команда и не хватает этой концентрации и ответственности в первую очередь.

Многие иностранные футболисты приехали, и они немного, мне кажется, еще не до конца понимают, куда они попали. Потому что вся ответственность, насколько нам важен этот чемпионат – для украинцев в первую очередь.

Конечно, третье место – провал. Мы дважды стали чемпионами, когда играл все игры. Конечно, Третье место – это не о "Шахтере" и не обо мне", – сказал Судаков.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Youtube-канал Ready to Fight | RTF UA
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.06.2025 в 22:34
Третє місце Шахтаря - це не провал, а реальне співвідношення сил, коли конкуренція нарешті відчутно очистилась від корупційного тиску Шахтаря. Тож безумовно найсильнішим в УПЛ є Динамо, до того ж найсильнішим воно є у всіх вікових категоріях, а футбольна академія Динамо є одна з провідних у Європі, не зважаючи на її існування у час війни і пов'язаних з нею, в тому числі, надважких умов логістичного характеру.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.06.2025 в 22:34
Третє місце Шахтаря - це не провал, а реальне співвідношення сил, коли конкуренція нарешті відчутно очистилась від корупційного тиску Шахтаря. Тож безумовно найсильнішим в УПЛ є Динамо, до того ж найсильнішим воно є у всіх вікових категоріях, а футбольна академія Динамо є одна з провідних у Європі, не зважаючи на її існування у час війни і пов'язаних з нею, в тому числі, надважких умов логістичного характеру.
Ответить
0
1
andrey B
10.06.2025 в 23:17
дырявой .... слова не давали.лучше лижи .....динамо и су.кисам .....
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