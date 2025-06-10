Идет на повышение в УПЛ. Бартулович покинет Зарю

Все еще главный тренер " Зари " Младен Бартулович, независимо от решения руководства луганчан по поводу своего будущего, не планирует продлевать контракт с клубом.

Как сообщает ТаТоТаке, после 30 июня, когда истекает контракт сторон, специалист покинет луганский клуб и пойдет на повышение.

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По данным источника, хорватский специалист близок к соглашению о сотрудничестве с "Александрией", которая рассматривает его основным кандидатом на должность главного тренера.

Напомним, что "Александрию", которая сенсационно финишировала второй в УПЛ, покинул главный тренер Руслан Ротань, который возглавил "Полесье".