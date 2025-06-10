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Идет на повышение в УПЛ. Бартулович покинет Зарю

Премьер-лига
Обновлено

Хорватский специалист возглавит Александрию

Идет на повышение в УПЛ. Бартулович покинет Зарю

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Все еще главный тренер "Зари" Младен Бартулович, независимо от решения руководства луганчан по поводу своего будущего, не планирует продлевать контракт с клубом.

Как сообщает ТаТоТаке, после 30 июня, когда истекает контракт сторон, специалист покинет луганский клуб и пойдет на повышение.

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По данным источника, хорватский специалист близок к соглашению о сотрудничестве с "Александрией", которая рассматривает его основным кандидатом на должность главного тренера.

Напомним, что "Александрию", которая сенсационно финишировала второй в УПЛ, покинул главный тренер Руслан Ротань, который возглавил "Полесье".

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Заря (Луганск) Младен Бартулович ФК Александрия
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.06.2025 в 22:38
Я вельми сумніваюсь, що це підвищення, бо майже напевне Олександрія наступного сезону не буде на такому високому місці.
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0
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.06.2025 в 22:38
Я вельми сумніваюсь, що це підвищення, бо майже напевне Олександрія наступного сезону не буде на такому високому місці.
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0
1
andrey B
10.06.2025 в 23:08
а где будет твоё ......динамо?
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0
1

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