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Идет на повышение в УПЛ. Бартулович покинет Зарю
Хорватский специалист возглавит Александрию
Фото: ФК Зоря Луганськ
Все еще главный тренер "
Как сообщает ТаТоТаке, после 30 июня, когда истекает контракт сторон, специалист покинет луганский клуб и пойдет на повышение.
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По данным источника, хорватский специалист близок к соглашению о сотрудничестве с "Александрией", которая рассматривает его основным кандидатом на должность главного тренера.
Напомним, что "Александрию", которая сенсационно финишировала второй в УПЛ, покинул главный тренер Руслан Ротань, который возглавил "Полесье".
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