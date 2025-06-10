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Шовковский обошел Лобановского по наименьшему проценту поражений в УПЛ
Интересная статистика
Фото: ФК Динамо Київ
По итогам минувшего сезона в УПЛ сменились два рекордсмена в исторических тренерских номинациях.
Так, наставник "
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В свою очередь наставник "Оболони" Валерий Иващенко превзошел антирекорд чемпионатов Украины (для тренеров, проведших не менее 30 матчей) по наименьшему количеству забитых мячей в среднем за игру – 0,57 (20 в 35 играх). К слову, прежний "рекорд" Игоря Гамулы повторил "коуч" "Левого берега" Виталий Первак – 0,60 (18 в 30).
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