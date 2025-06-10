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Шовковский обошел Лобановского по наименьшему проценту поражений в УПЛ

Премьер-лига
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Интересная статистика

Шовковский обошел Лобановского по наименьшему проценту поражений в УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

По итогам минувшего сезона в УПЛ сменились два рекордсмена в исторических тренерских номинациях.

Так, наставник "Динамо" Александр Шовковский возглавил список наставников, имеющих наименьший процент поражений. Под его руководством команда проиграла в УПЛ всего 2 матча из 58 (3,2%). Прежнее достижение, принадлежавшее Валерию Лобановскому, Шовковский перекрыл на 2,5%.

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В свою очередь наставник "Оболони" Валерий Иващенко превзошел антирекорд чемпионатов Украины (для тренеров, проведших не менее 30 матчей) по наименьшему количеству забитых мячей в среднем за игру – 0,57 (20 в 35 играх). К слову, прежний "рекорд" Игоря Гамулы повторил "коуч" "Левого берега" Виталий Первак – 0,60 (18 в 30).

Шовковский обошел Лобановского по наименьшему проценту поражений в УПЛ - изображение 1Шовковский обошел Лобановского по наименьшему проценту поражений в УПЛ - изображение 2
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Александр Шовковский Валерий Лобановский Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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