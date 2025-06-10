Официально: Левый Берег отправил в отставку Первака и назначил нового главного тренера

" Левый Берег " официально объявил, что главный тренер команды Виталий Первак покинул свой пост.

Команду принял Андрей Гаврюшов, который уже был официально представлен в качестве главного тренера.

47-летний Гаврюшов присоединился к клубу прошлой зимой и вторую часть сезона 2024/25 провел во главе юношеской команды "аистов". Ранее Гаврюшов работал также в системе футбольных клубов "Александрия", "Днепр" и "Рух".

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Также отмечается, что с Перваком также ведутся переговоры о возможности дальнейшего сотрудничества в новом амплуа в структуре "Левого Берега".

Напомним, что "Левый Берег" по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах "Металлисту 1925".