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Официально: Левый Берег отправил в отставку Первака и назначил нового главного тренера
В Первую лигу - с новым тренером
fclb.com.ua
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Команду принял Андрей Гаврюшов, который уже был официально представлен в качестве главного тренера.
47-летний Гаврюшов присоединился к клубу прошлой зимой и вторую часть сезона 2024/25 провел во главе юношеской команды "аистов". Ранее Гаврюшов работал также в системе футбольных клубов "Александрия", "Днепр" и "Рух".
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Также отмечается, что с Перваком также ведутся переговоры о возможности дальнейшего сотрудничества в новом амплуа в структуре "Левого Берега".
Напомним, что "Левый Берег" по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах "Металлисту 1925".
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