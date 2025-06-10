Лужный: В Динамо была традиция. Перед игрой Игорь Суркис звонил пообщаться о стартовом составе

Известный в прошлом защитник и капитан " Динамо " Олег Лужный в своей книге "Без компромиссов. Честная история нашего футбола" рассказал о работе с президентом клуба Игорем Суркисом в сезоне 2010/11, когда Лужный исполнял обязанности главного тренера киевской команды.

- В "Динамо" была традиция. Перед игрой президент клуба Игорь Суркис звонил пообщаться о стартовом составе. Так было и накануне матча с "Карпатами". Игорь Сукрис хотел скорректировать позицию центрального защитника. Я видел в старте Хачериди и Алмейду, которые прекрасно взаимодействовали и к тому же находились в лучших, по сравнению с конкурентами, кондициях. Но Игорь Михайлович выдвинул свою версию:

- А может, Михалик и Хачериди?

- Игорь Михайлович, я ежедневно работаю с этими ребятами и знаю, о чем говорю.

В итоге именно Алмейда забил решающий гол после углового и мы победили. Уже по завершению игры Суркис среагировал:

- Хорошо ты угадал с Алмейдой!

- Игорь Михайлович, - говорю ему, - я не угадываю, а тренирую команду. Живу с ней, чувствую футболистов, знаю кто и когда сыграет лучше. Мои решения основываются на тренировочном процессе.

Скорее всего, Суркисам не очень нравилось, что я не всегда соглашался с ними - частенько дискутировал и спорил. Братья же Суркисы давно руководили клубом, работали рядом с Лобановским, а потому считали, что в футболе для них нет секретов. На самом деле они понятия не имели, как должен функционировать футбольный механизм, как правильно управлять клубом, как отдавать полномочия профессионалам и спрашивать о результате вместо того, чтобы лезть в дела, в которых они не компетентны.

Никогда не пойму, как человек, который не видит полной картины тренировочного процесса, может думать, что знает, кого стоит ставить в стартовый состав. Да, рядом с командой был менеджер, который надевал белый пиджак и доносил до президента определенную информацию о событиях, которые происходят в команде. Имею в виду грузина Резо Чохонелидзе, генерального директора клуба. Однако его комментарии не воспроизводили объективной действительности, а были только его трактовкой", – рассказал Лужный.

Матч "Динамо" - "Карпаты" (1:0), о котором рассказал Лужный, состоялся 16 октября 2010 года. Это был второй матч Олега Лужного на посту исполняющего обязанности тренера после увольнения Валерия Газаева.