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Лужный: В Динамо была традиция. Перед игрой Игорь Суркис звонил пообщаться о стартовом составе
Очередная порция воспоминаний из книги легенды Динамо
glavcom.ua
Известный в прошлом защитник и капитан "
- В "Динамо" была традиция. Перед игрой президент клуба Игорь Суркис звонил пообщаться о стартовом составе. Так было и накануне матча с "Карпатами". Игорь Сукрис хотел скорректировать позицию центрального защитника. Я видел в старте Хачериди и Алмейду, которые прекрасно взаимодействовали и к тому же находились в лучших, по сравнению с конкурентами, кондициях. Но Игорь Михайлович выдвинул свою версию:
- А может, Михалик и Хачериди?
- Игорь Михайлович, я ежедневно работаю с этими ребятами и знаю, о чем говорю.
В итоге именно Алмейда забил решающий гол после углового и мы победили. Уже по завершению игры Суркис среагировал:
- Хорошо ты угадал с Алмейдой!
- Игорь Михайлович, - говорю ему, - я не угадываю, а тренирую команду. Живу с ней, чувствую футболистов, знаю кто и когда сыграет лучше. Мои решения основываются на тренировочном процессе.
Скорее всего, Суркисам не очень нравилось, что я не всегда соглашался с ними - частенько дискутировал и спорил. Братья же Суркисы давно руководили клубом, работали рядом с Лобановским, а потому считали, что в футболе для них нет секретов. На самом деле они понятия не имели, как должен функционировать футбольный механизм, как правильно управлять клубом, как отдавать полномочия профессионалам и спрашивать о результате вместо того, чтобы лезть в дела, в которых они не компетентны.
Никогда не пойму, как человек, который не видит полной картины тренировочного процесса, может думать, что знает, кого стоит ставить в стартовый состав. Да, рядом с командой был менеджер, который надевал белый пиджак и доносил до президента определенную информацию о событиях, которые происходят в команде. Имею в виду грузина Резо Чохонелидзе, генерального директора клуба. Однако его комментарии не воспроизводили объективной действительности, а были только его трактовкой", – рассказал Лужный.
Матч "Динамо" - "Карпаты" (1:0), о котором рассказал Лужный, состоялся 16 октября 2010 года. Это был второй матч Олега Лужного на посту исполняющего обязанности тренера после увольнения Валерия Газаева.
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