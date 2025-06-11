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Венесуэльский форвард Полесья возвращается в клуб после аренды

Премьер-лига

Аренда игрока была завершена досрочно

Венесуэльский форвард Полесья возвращается в клуб после аренды

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Эквадорский клуб "Винотинто" объявил об уходе форварда Луифера Эрнандеса, который выступал на правах аренды из "Полесья".

Арендное соглашение с 24-летним венесуэльцем было досрочно расторгнуто — изначально аренда была рассчитана до конца 2025 года и включала опцию выкупа.

За время пребывания в "Винотинто" Эрнандес сыграл 5 матчей, проведя на поле в общей сложности 65 минут и отметившись одним забитым мячом.

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Отметим, что его контракт с житомирским клубом действителен до 30 июня 2028 года.

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Источник:
ФК Вінотінто
Опубликовал: Алина Ерофеева
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