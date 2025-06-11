Будущее защитника Шахтера остается неопределенным - агент игрока раскрыл детали

22-летний защитник "Шахтера" Став Лемкин выразил неопределенность касательно своего будущего. Ранее была информация, что он близок к переходу в американский клуб "Колорадо Рэпидз".

"Я не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Мы примем решение в ближайшие дни, а затем посмотрим. MLS привлекательна и интересна для меня, но я еще не определился со своим будущим", - сказал Лемкин.

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Агент футболиста Рафи Эпштейн добавил, что у его клиента есть четыре конкретных предложения от клубов.