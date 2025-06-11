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Будущее защитника Шахтера остается неопределенным - агент игрока раскрыл детали
Ранее сообщалось, что он продолжит карьеру в MLS
Фото: ФК Шахтар Донецьк
22-летний защитник "Шахтера" Став Лемкин выразил неопределенность касательно своего будущего. Ранее была информация, что он близок к переходу в американский клуб "Колорадо Рэпидз".
"Я не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Мы примем решение в ближайшие дни, а затем посмотрим. MLS привлекательна и интересна для меня, но я еще не определился со своим будущим", - сказал Лемкин.
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Агент футболиста Рафи Эпштейн добавил, что у его клиента есть четыре конкретных предложения от клубов.
"У Става есть 4 конкретных предложения, и он должен выбрать - соглашение с "Колорадо" еще не подписано. Все команды, которые хотят заполучить Лемкина, готовы заплатить 1.6 миллиона долларов и бонусы "Шахтеру".
Я открыт в отношении "Маккаби". Став и его окружение также не поняли, почему "Маккаби" не воспользовался опцией выкупа на него. Возможно, они думали, что смогут снизить цену. Я тоже так думал. Они неправильно оценили, что будут такие предложения, как у него. "Маккаби" сделал щедрое предложение "Шахтеру", но опция выкупа не на первом этапе.
Ему остается лишь вернуться в Израиль после перерыва в сборной, посидеть с отцом, а затем решить, что делать. Его решение о том, куда идти, будет принято завтра (комментарий был опубликован 10 июня - прим.)", - добавил он.
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