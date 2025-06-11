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Рух объявил о назначении главного тренера
Без неожиданностей
"Рух" официально объявил о назначении Ивана Федыка на должность главного тренера команды.
Срок действия контракта специалиста не разглашается.
Иван Зинонович во второй раз возглавил"желто-черных" и именно под его руководством львовяне получили право выступать в УПЛ.
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Помогать 37-летнему специалисту будут Валентин Слюсар и Ярослав Мартынюк (ассистенты главного тренера), Андрей Ковтун (тренер вратарей), Олег Кононихин (тренер по физической подготовке) и Виктор Чижик (видеоаналитик).
Федык тренировал "Рух" с 2020-го по 2021-й год и в первый период работы провел 40 матчей во главе"желто-черных". После он выполнял в клубе функции директора по футболу. А в сезоне 2024/25 специалист возглавлял"Рух-2", с которым занял 2-е место в группе"А" Второй лиги.
"Рух" начнет работу под руководством нового тренерского штаба 23 июня.
Напомним, Федык заменил Виталия Пономарев, который на днях возглавил ЛНЗ.
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