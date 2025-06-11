ЛНЗ расстанется с четырьмя футболистами - СМИ

ЛНЗ покинет несколько футболистов.

В новом сезоне в команде не будет полузащитников Оливье Тилля и Виталия Бойко - с ними достигнуты договоренности о разрыве контрактов. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Кроме того, состав "фиолетовых" покинут вратарь Герман Пеньков и хавбек Владислав Наумец, чьи соглашения истекли по завершению кампании 2024/25.

Ранее ЛНЗ отправил легионера в аренду в молдавский клуб.

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Напомним, ЛНЗ начнет сезон-2025/26 под руководством нового главного тренера Виталия Пономарева, который пришел на смену Роману Григорчуку.